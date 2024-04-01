يبحث الصائمون في تلك الأوقات عن دعاء اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك، إذ يتقرب المسلمون إلى الله في الساعات الأخيرة قبل الإفطار بالدعاء والصلاة وقراءة القرآن، وذلك استعدادًا لبدء الليلة الوترية الثانية وهي ليلة اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، دعاء 22 رمضان.

دعاء 22 رمضان

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا.

اللهم افتح لنا فيه أبواب فضلك، وانزل علينا فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، واسكني فيه بحبوحة جناتك، يامجيب دعوة المضطرين.

اللهم اجعلني من الصابرين ومن الشاكرين، اللهم قوي إيماني وارحمني يا أرحم الراحمين، اللهم أرني الحق حق وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطل وارزقني اجتنابه.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، واعف عني يا إله العالمين.

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا ابصر الناظرين.

موعد الإفطار اليوم

موعد أذان المغرب في القاهرة:- 6:14 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية:- 6:20 مساءً.

موعد أذان المغرب في مطروح:- 6:31 مساءً.

موعد أذان المغرب في بورسعيد:- 6:10 مساءً.

موعد أذان المغرب في العريش:- 6:04 مساءً.

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ:- 6:00 مساءً.

موعد أذان المغرب في الغردقة:- 6:02 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسيوط:- 6:13 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوهاج:- 6:10 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأقصر:- 6:06 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسوان:- 6:04 مساءً.

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.