فوائد تناول الترمس.. أبرزها يقيك من سرطان القولون

الترمس من أهم المسليات في التي تقدم في عيد الفطر المبارك، ولا يخلو أي منزل منه بجانب اللب والسوداني وحلويات العيد، كما يحتوي على فوائد عديدة للجسم لا يعلمها الكثير، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائده للجسم.

فوائد تناول الترمس

الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي

الاستهلاك المتكرر للترمس يعزز صحة الأمعاء ويساعد في التغلب على الإمساك ومتلازمة القولون العصبي والحالات الأخرى المتعلقة بالجهاز الهضمي، والمحتوى العالي من الألياف يجعلها مواد حيوية جيدة ، وهي المواد التي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، أظهرت الأبحاث وجود صلة مباشرة بين هذه البكتيريا الصحية وحالة جهاز المناعة.





خفض ضغط الدم المرتفع

يساعد الترمس في الاسترخاء السليم للأوعية الدموية ، مما يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى النوبات القلبية والسكتة الدماغية والشلل وضعف العين، لذلك يعمل الترمس على خفض ضغط الدم المرتفع.





يعزز الهضم

حبوب الترمس غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، تساعد الألياف الغذائية والمركبات النشطة في هذه البقوليات على حركات الأمعاء المنتظمة وتقلل من خطر الإصابة بالإمساك ، قد يساعد محتوى الألياف الموجود في حبوب الترمس الحلوة في تقليل فرص الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي الخطيرة مثل سرطان القولون.









يساعد في إدارة فقر الدم

يحتوي الترمس على كميات غنية من فيتامين C الذي يساعد في امتصاص الحديد في الجسم ويدعم إنتاج الهيموجلوبين ، وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بفقر الدم. تشمل بعض الأعراض الشائعة لفقر الدم ضيق التنفس والدوار والتعب.





تعزيز المناعة

تحميك آلية الدفاع الطبيعية لجسمك من مجموعة متنوعة من أنواع الحساسية والالتهابات والأمراض، يتم إثراء حبوب الترمس بمجموعة من الفيتامينات المعززة للمناعة مثل الفيتامينات C و A و B والمغنيسيوم والتي قد تقوي مناعتك وتحميك من مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية.





تعزيز صحة الأمعاء

تلعب الأمعاء دورًا كبيرًا في امتصاص العناصر الغذائية من الطعام الذي تتناوله لتغذية الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية، يمكن أن تؤدي صحة الأمعاء السيئة إلى العديد من المشكلات الصحية، الترمس ملىء بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين ميكروبيوتا الأمعاء وصحة الأمعاء .