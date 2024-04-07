الزمالك يدرك التعادل أمام فيوتشر

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في إدراك التعادل أمام مودرن فيوتشر في المباراة الجارية بينهما حالياً، والتي يحتضنها ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات جولة الإياب لدور الـ8 (ربع النهائي) من بطولة الكونفدرالية.

جاء هدف التعادل لفريق الزمالك في الدقيقة 66 عن طريق أحمد حمدي الذي توغل ببراعة على حدود منطقة فيوتشر وسدد بوجه القدم الخارجي تخدع الحارس وتسكن شباك فيوتشر.

وسجل هدف فيوتشر الأول اللاعب جوزيف جوناثان، في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، عن طريق ركلة ركنية رائعة فشل محمد عواد حارس مرمى الزمالك في التعامل معها لتسكن الشباك.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الزمالك وفيوتشر يوم الأحد الماضي على ملعب استاد السلام، انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن المتأهل من مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، سيصطدم بدريمز الغاني، في مباراة نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.