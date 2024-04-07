الصيام المتقطع يحمي الجسم من الشيخوخة

تشير الأدلة المتزايدة إلى أن النظام الغذائي النباتي يمكن أن يساعد في الوقاية من مجموعة متنوعة من الأمراض المزمنة، ومع ذلك، فقد تم إيلاء اهتمام أقل لتوقيت الوجبات، والذي يبدو أنه يؤثر أيضًا على العمر، لقد درست العديد من الدراسات آثار التغذية المقيدة بالوقت (TRF) على علامات طول العمر، وTRF هو شكل من أشكال الصيام المتقطع الذي يتضمن فترة أطول من الصيام كل يوم.

تقول خبيرة التغذية فاسيليسا بونوماريفا، حصريًا لموقع MedicForum: "تشير الدراسات الأولية إلى أن الصيام المتقطع يحسن صحة القلب والأوعية الدموية لدى القوارض والبشر".

وتشير صحة القلب والأوعية الدموية إلى مجموعة من الحالات وعوامل الخطر التي يمكن الوقاية منها إلى حد كبير، مثل ارتفاع ضغط الدم ومقاومة الأنسولين.

حدد الباحثون كيف يؤثر الصيام المتقطع على التعبير الجيني، والهرمونات المنتشرة، والأنماط النهارية لعوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى البشر.

ولقد أدى الصيام المتقطع إلى خفض متوسط مستويات الجلوكوز على مدار 24 ساعة وتقلبات نسبة السكر في الدم (وجود الجلوكوز في الدم)، وهذا مهم لأن الجلوكوز غير المستقر (سكر الدم) هو مقدمة وأعراض لمرض السكري من النوع الثاني.

علاوة على ذلك، فإن الصيام المتقطع يغير أيضًا النمط النهاري للكورتيزول - وهو هرمون الستيرويد الذي يساعد على تنظيم استجابة الجسم للتوتر - والتعبير عن العديد من جينات الساعة البيولوجية.

الأمراض المزمنة

المرض المزمن هو حالة مرضية أو مرض دائم أو طويل الأمد في آثاره أو مرض يأتي مع الوقت ويتقدم بشكل بطيء، يستمر هذا المرض غالباً لمدة ثلاثة أشهرأو أكثر. تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الأمراض المزمنة لا تنتقل من شخص لآخر.

يعتبر المرض المزمن هو المسؤول عن 60 ٪ من جميع الوفيات في جميع أنحاء العالم، وتحدث 80٪ من وفيات الأمراض المزمنة في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، وتحدث حوالي نصف وفيات الأمراض المزمنة في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عام.

وتصيب الأمراض المزمنة الرجال والنساء بالتساوي تقريباً على مستوى العالم.

لا يمكن الوقاية من الأمراض المزمنة بشكل عام عن طريق اللقاحات أو معالجتها بالأدوية، كما أنها لا تختفي ولكن يمكن التعايش مع هذه الأمراض وإدارة أعراضها.