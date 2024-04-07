Instagram يجني أموالاً من الإعلانات أكثر من YouTube

في الاقتراح الذي قدمته شركة Meta يوم الجمعة لمحاولة رفض ادعاءات الاحتكار التي قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، تتضمن تفاصيل حول مقدار إيرادات الإعلانات التي جلبها Instagram خلال السنوات القليلة الماضية.

بمبلغ 32.4 مليار دولار لعام 2021 وحده، وهذا أكثر من يوتيوب، الذي حقق 28.8 مليار دولار في نفس العام. أشار Business Insider سابقًا إلى تفوقه على وحدة الفيديو في Google، وذكر أن YouTube يتخلى عن 55 بالمائة من كل دولار إعلاني يقدمه لأصحاب المحتوى الذين يقومون بتحميل مقاطع الفيديو بينما يسعل Instagram أقل بكثير.

في عامي 2020 و2019، أدرجت Meta إيرادات إعلانات Instagram بمبلغ 22 و17.9 مليار دولار على التوالي، في حين تم إدراج إيرادات إعلانات YouTube في تقريرها السنوي (PDF) بمبلغ 19.7 و15.1 مليار دولار لنفس العامين.



وفقًا لبلومبرج، تظهر الأرقام أن حصة إيرادات Meta التي تأتي من Instagram قفزت من 26 بالمائة في عام 2020 إلى ما يقرب من 30 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من عام 2022. وتعطي الأرقام الواردة في الإيداع رؤية أكثر وضوحًا من تقارير أرباح Meta الفصلية، والتي لا تفرق بين Instagram، ولكن لدينا الآن فكرة أوضح بكثير حول مدى أهمية قسم Adam Mosseri بالنسبة إلى Meta.