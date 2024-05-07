الثلاثاء 07 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عيسى سي حكمًا لمباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

عيسي سي
عيسي سي

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة نهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، والمقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

إقرأ أيضًاا..

txt

الشامي : هذا سبب عدم استمراري مع الزمالك


ويتكون طاقم تحكيم لقاء الإياب من، السنغالي عيسى سي حكماً للساحة ويعاونه مواطنيه جبريل كامارا و نوحا بانجورا، و الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكماً رابعاً.
ويتواجد الجابوني بيير أتشو كحكم للفيديو، ويعاونه الموريتانية ماريا ريفيت و التونسي خليل حساني.
واختار "كاف" النيجيري شيهو ديكو مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.
جدير بالذكر أن مباراة إياب ذهاب نهائي الكونفدرالية ستقام في العاشرة مساء يوم الأحد الموافق 12 مايو الجاري بالملعب البلدي ببركان بالمغرب.

مواد متعلقة

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ليتشى بالدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس وليتشي بالدوري الإيطالي

طارق السيد يكشف عن مدرب الزمالك الجديد وجهازه المعاون

كأس آسيا.. تشكيل كوريا الجنوبية الرسمي لمباراة الأردن

محمد الشرنوبي يُكرم عمه في ليلة ألحانه بأنغام كاظم الساهر

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى

اتحاد السلة يخطر الزمالك بمواعيد مبارياته فى الدورى

بسمة وهبة تفتح النار على الإخوان.. أنا مش بطبل
الجريدة الورقية