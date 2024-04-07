حملات مكثف شرق وغرب الاسكندرية لضبط الأسواق ورفع المخالفات قبل العيد

شنت الاجهزه التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملة مكثفة، على الأسواق شرق و غرب المدينة والتأكد من جودة السلع الغذائية والتأكد من عدم حجبها عن المستهلكين.

شارك في الحملة كل من "التموين، الطب البيطري، الأمن الصناعي، القوى العاملة، التفتيش الصيدلي، الصحة، شركة الصرف الصحي، شركة مياه الشرب، الرصد البيئي، بالمحافظة، المتابعة العامة بالمحافظة".

اشغال ممنوعة

وفي حي المنتزه استهدفت الحملة شوارع "ملك حفني بحري، شارع مسجد سيدي بشر"، وأسفرت عن التحفظ على 20 حالة إشغال متنوعة، وتحصيل إجمالي غرامات 36 ألف جنيه، تحرير 34 محضرا وإنذارا من قبل الجهات الخارجية كل فيما يخصه.

كما شنت إدارة شئون البيئة بالحي حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية وفقا لقانون البيئة.

إنذارات لمنشآت مخالفة للاشتراطات البيئية

ومن جانبة قال اللواء محمد سحلول رئيس الحي، إنه جرى خلال الحملة التفتيش البيئي على المنشآت في مناطق: "الفلكي، الرأس السوداء، سيدي بشر بحري، وسيدي بشر قبلي"، ما أسفر عن عمل 3 إنذارات لمنشآت مخالفة للاشتراطات البيئية.

كما تم معاينة الشكوى الواردة بشأن التضرر من محل بيع و شي اسماك بمنطقة الزوايدة وتبين وجود شواية و مدخنة و تم إنذار المدير المسؤول بصيانة ماتور الشفط واستكمال عزل المدخنة. و في حي العامرية أول غرب الإسكندرية، شنت الاجهزة التنفيذية اليوم حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية بشوارع الحي .

وقال السيد موسى رئيس حي العامرية أول، إن الحملة انطلقت تحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي، حيث قامت إدارة إشغال الطريق وجميع الإدارات المعنية بمواصلة الحملات اليومية لرفع الإشغالات بشوارع: "عزبة التفتيش والمزلقان وشارع الشرقاوي والجمهورية".

وأشار إلى أنه جرى خلال الحملة التحفظ على 7 حالات إشغال متنوع، وتحرير 50 محضر إشغال طريق، وجرى استكمال تغريم الشوادر المخالفة خلف السوق وشارع الشرقاوي.

كما دفع مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، بحملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمنشآت التجارية لمتابعة الأسعار وجودة السلع المعروضة بها. شارك بالحملة إدارة التموين ببرج العرب، الإدارة الصحية، التفتيش الصيدلي، مكتب العمل ببرج العرب، مكتب السلامة والصحة المهنية، مفتش الأغذية، وجميع الإدارات المعنية بالمركز. كما استهدفت الحملة برج العرب القديم وقرية بهيج، واسفرت عن تحرير محضر إثبات حالة، ومحضر بيع اسطوانات غاز بدون ترخيص داخل الكتلة السكنية وتشميع المحل، تحصيل مبلغ 1650 جنيه غرامات مالية.