هدف محمد صلاح بـ3 أرقام قياسية جديدة

نجح النجم الدولي محمد صلاح جناح ليفربول في تحقيق أرقام قياسية بعد تسجيله هدفا في شباك مانشستر يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول أمام مانشستر يونايتد بعد تأخرهم بهدفين لهدف، لينتهي اللقاء بهدفين لكلاهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد.

بات صلاح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف على ملعب "أولد ترافورد" ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ب 6 أهداف، متخطيا ستيفن جيرارد ( 5 أهداف).



بالإضافة إلى أن صلاح أصبح أول لاعب يحرز في 4 مواجهات متتالية ضد مانشستر يونايتد، على أولد ترافورد

أما على مستوى الدوري الإنجليزي، بات محمد صلاح أكثر لاعب في مسابقة الدوري يحرز أهدافا أمام مانشستر يونايتد، بعدما وصل إلى 11 هدفًا.