وزير التربية والتعليم: نسعى لتسليح الجيل القادم بالمهارات

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سعي الوزارة لتسليح الجيل القادم بالمهارات والقدرات اللازمة لبناء شخصية قوية.

جاء ذلك خلال حضور وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية عقدتها الإدارة المركزية للتعليم العام بالتعاون مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية تحت عنوان "سيناء في عيون أبنائها" بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى لبناء جيل قادرة على تحمل المسؤولية والمبادرة والمثابرة والإبداع وخلق الفرص.

التربية والتعليم: نحرص على تحقيق متعة التعلم

وأكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على مصلحة الطلاب وتحقيق متعة التعلم وإنتاج المعرفة والتي تتطلب معلم متميز، وبيئة مدرسية مناسبة، وبرامج وأنشطة مدرسية تساعد على ظهور مواهب الطلاب وإبداعاتهم.

وألمح وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تضم 25.5 مليون طالب في مختلف المدارس لذلك كان يجب أن يتم تحديد احتياجات الوزارة المستقبلية.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الوزارة تعمل على تحقيق ذلك بالتوازي مع تطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بالقيم الوجدانية والروحية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى الاهتمام ببناء الإنسان المصري والذي يعد هدفًا استراتيجيًا للوزارة، لذلك قامت الوزارة بإعداد الخطة الاستراتيجية 2024-2029.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الخطة الاستراتيجية تضمن توحيد سياسات التعليم، وتحقيق الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة.

وقال وزير التربية والتعليم إن المدرسة تشارك في التنشئة الاجتماعية، كما يجب أن يكون هناك تقييم للنواحي الشخصية للطلاب، ومشاركة أولياء الأمور في ذلك.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تنفيذ اليوم الرياضي والثقافي والفني واكتشاف المواهب ورعايتها، والاحتفال بالأعياد والمناسبات القومية في جميع الأنشطة الصفية واللاصفية.

وألمح وزير التربية والتعليم إلى تدريس كتاب القيم واحترام الآخر، كما سيتم تدريس مادة (الوعي الوطني) لطلاب المرحلة الثانوية خلال المنظومة المطورة.

وتحدث وزير التربية والتعليم عن نموذج ناجح وهو مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) والتي يقوم طلابها بإعداد مشروعات بحثية حول التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وعلى غرار ذلك يقوم الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي بإعداد مشروعات بحثية وهي مادة لا تضاف للمجموع ولكنها تستهدف إعداد مشروعات بحثية حول العديد من الموضوعات التي تتضمن التحديات التي تواجه الدولة المصرية.