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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التعليم: نحرص على تحقيق متعة التعلم في المدارس

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تحرص على تحقيق متعة التعليم في المدارس. 

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جاء ذلك خلال حضور وزير التعليم، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية عقدتها الإدارة المركزية للتعليم العام بالتعاون مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء تحت عنوان "سيناء في عيون أبنائها". 

ولفت وزير التعليم إلى أن الوزارة تضم 25.5 مليون طالب في مختلف المدارس لذلك كان يجب أن يتم تحديد احتياجات الوزارة المستقبلية.

تطوير التعليم والاهتمام بالوجدان

وأكد وزير التعليم حرص الوزارة على مصلحة الطلاب وتحقيق متعة التعلم وإنتاج المعرفة والتي تتطلب معلم متميز، وبيئة مدرسية مناسبة، وبرامج وأنشطة مدرسية تساعد على ظهور مواهب الطلاب وإبداعاتهم. 

وشدد وزير التعليم على أهمية تسليح الجيل القادم بالمهارات والقدرات اللازمة لبناء شخصية قوية قادرة على تحمل المسؤولية والمبادرة والمثابرة والإبداع وخلق الفرص. 

وأكد وزير التعليم أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تحقيق ذلك بالتوازي مع تطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بالقيم الوجدانية والروحية. 

ونوه وزير التعليم بالاهتمام ببناء الإنسان المصري والذي يعد هدفًا استراتيجيًا للوزارة، لذلك قامت الوزارة بإعداد الخطة الاستراتيجية (٢٠٢٤/ ٢٠٢٩). 

وأشار وزير التعليم إلى أن الخطة الاستراتيجية تضمن توحيد سياسات التعليم، وتحقيق الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة. 

وقال وزير التعليم إن المدرسة تشارك في التنشئة الاجتماعية، كما يجب أن يكون هناك تقييم للنواحي الشخصية للطلاب، ومشاركة أولياء الأمور في ذلك. 

ولفت وزير التعليم إلى تنفيذ اليوم الرياضي والثقافي والفني واكتشاف المواهب ورعايتها، والاحتفال بالأعياد والمناسبات القومية في جميع الأنشطة الصفية واللاصفية. 

وألمح وزير التعليم إلى تدريس كتاب القيم واحترام الآخر، كما سيتم تدريس مادة (الوعي الوطني) لطلاب المرحلة الثانوية خلال المنظومة المطورة. 

وشارك في الندوة المحلل العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور سمير فرج، الذي حاضر الاتحادات الطلابية حول دور المصريين في تحرير سيناء وعودة هذا الجزء الغالي والثمين من الوطن وتنميته.

وحضر الندوة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وأحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية. 
 

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