التعليم تحسم وضع نماذج جديدة لامتحانات الثانوية العامة 2024

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضع نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأكد الدكتور رضا حجازى ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم وضع نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة 2024 لأن الامتحانات بنفس مواصفات العام الماضي.

ونصح وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2024 بالابتعاد عن حفظ القوانين والمفاهيم والقواعد والاهتمام بنواتج التعلم.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

ونوه وزير التربية والتعليم بأن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستخاطب جميع مستويات الطلاب بنفس نسب الأسئلة المقررة في العام الماضي.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون متفقة مع معايير المركز القومي للامتحانات.

وأعلن وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة تحتوي على 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ونبه وزير التربية والتعليم بضرورة مراعاة تناسب عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في كل مادة مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

ووجه وزير التربية والتعليم بتشديد الإجراءات خلال امتحانات الثانوية العامة 2024 لمواجهة ظاهرة الغش بجميع أشكاله.



ولفت وزير التربية والتعليم إلى العمل على ضبط منظومة المرحلة الثانوية العامة منذ بداية العام الدراسي، وعلى رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم السبت 22 يونيو للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة.

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح open book، على أن يتسلم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان كل مادة ثم يسلمونه للملاحظ في نهاية الامتحان.

