مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة بالشامبيونزليح

يبحث باريس سان جيرمان الفرنسي عن تحقيق الفوز خلال مواجهة برشلونة الإسباني، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.



وتُلعب مواجهة باريس سان جيرمان أمام برشلونة على ملعب "قلعة الأمراء".

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة والقنوات الناقلة

ومن المقرر إطلاق حكم مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة صافرته في تمام التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، والتي يشهدها ملعب حديقة الأمراء معقل البي إس جي.

فيما ستُنقل مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والحاصلة على حقوق بث الشامبيونزليج الأوروبي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، دانيليو، بيرالدو، هيرنانديز.

خط الوسط: فابيان، فيتينو، إيمري.

خط الهجوم: كيليان مبابي – ديمبلي، كولو مواني.