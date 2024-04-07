لويس دياز يحرز هدف ليفربول الأول أمام مانشستر يونايتد (فيديو)

تقدم ليفربول بالهدف الأول أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمع بينهما الان على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول الهدف الأول في الدقيقة 23، ليمنح الريدز التقدم في مباراته أمام مانشستر يونايتد.

ويشارك محمد صلاح اساسيا مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد منذ بداية اللقاء، ويقدم مستوى جيد حتى الآن مع الريدز أمام الشياطين الحُمر.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 48 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتواجد ليفربول في وصافة الجدول برصيد 70 نقطة (30 مباراة) خلف المتصدر آرسنال ب71 نقطة خلال 31 مباراة.