الأحد 07 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزير خارجية إيران: قنصليتنا بدمشق استهدفت بمقاتلات وصواريخ أمريكية

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن رفض الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إدانة استهداف قنصليتنا بدمشق دليل على دعم الاحتلال وتوسيع الصراع.

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وتابع وزير الخارجية الإيراني: "استهداف قنصليتنا في دمشق تم باستخدام مقاتلات وصواريخ أمريكية"، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

هجوم إسرائيل على قنصلية إيران في دمشق

وهاجمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، القنصلية الإيرانية في دمشق، وقتلت 7 من الحرس الثوري، في نقلة خطيرة للصراع في المنطقة. 

 توعدت إيران بالرد على إسرائيل، إذ قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن أي اعتداء ضد إيران لن يبقى دون رد.

 وأضاف: "القائد الأعلى علي خامنئي قال إنه سوف يقوم بمحاسبة الكيان الصهيوني ولا يمكن لهذا الكيان التهرب من نتائج ما يقوم به".

 وأوضح: "رجالنا الشجعان سيعاقبون الكيان الصهيوني على جريمة قصفه قنصليتنا في دمشق ولن يتمكن هذا الكيان من الهروب".

 

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