غالانت: إسرائيل أكملت استعداداتها لمواجهة محتملة مع إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن إسرائيل أكملت الاستعدادات للرد على أي سيناريو قد يتطور ضد إيران.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن تصريحات غالانت جاءت عقب تقييم أجراه مع رئيس هيئة العمليات في الجيش الإسرائيلي عوديد باسيوك، ورئيس المخابرات العسكرية أهارون حاليفا.

وتهدد إيران بالرد على هجوم نسب لإسرائيل وأسفر عن مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني في دمشق في وقت سابق من الأسبوع.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.

ودخلت إسرائيل، في حالة التأهب القصوى، استعداداً لهجوم انتقامي محتمل من جانب إيران.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتاً لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني خلال الأيام المقبلة.

و نشر إعلام موال للأجهزة الأمنية الإيرانية، فيديو "ترويجي" يوضح كيفية رد طهران على ضرب إسرائيل لقنصليتها في العاصمة السورية دمشق، يوم الاثنين الماضي.

وبثت قناة "تشريك" الإيرانية عبر "تلغرام"، فيديو ضمن ما يعرف بالإعلام الحربي، والذي يظهر فيه أحد القادة العسكريين من داخل غرفة العمليات، وهو يراقب عبر الشاشات في غرفة تحكم على ما يبدو تجهيز صاروخ.

وبعد لحظات من القلق والتشاور، يعطي القائد العسكري في مشهد أقرب إلى التمثيل، أوامر بإطلاق الصاروخ.

ويحمل مقطع الفيديو وصفا هو "مقطع من انتقام إيران من إسرائيل خلال الأيام المقبلة".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.

ودخلت إسرائيل، في حالة التأهب القصوى، استعداداً لهجوم انتقامي محتمل من جانب إيران.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتاً لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني خلال الأيام المقبلة.