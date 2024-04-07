محافظ شمال سيناء يتفقد عدد من المشروعات بالعريش ورفح

أجري اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه المهندس ناجي إبراهيم محمد، مدير عام منطقة تعمير شمال سيناء والمهندس غريب حسن، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية في مدن العريش والشيخ زويد ورفح.

بدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء عمارة سكنية للأسر الأولي بالرعاية في مدينة العريش، موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال في المواعيد المحددة وذلك للاستفادة من المشروع.

كما تفقد المحافظ يرافقه مدير عام منطقة تعمير شمال سيناء، مواقع تنفيذ التجمعات التنموية في مدينتي رفح والشيخ زويد بمناطق الحسينيات والوفاق والمهدية والظهير.

ووجه المحافظ باتخاذ اللازم نحو سرعة انجاز الأعمال على أحسن وجه وذلك لتسليمها الي أهالي مركزي رفح والشيخ زويد وذلك لعودة الحياة وتوفير الخدمات لأهالي تلك التجمعات.

كما تفقد المحافظ سير العمل بمشروع سوق وموقف الشيخ زويد، موجهًا بسرعة تشغيل السوق والموقف في أسرع وقت لخدمة أهالي مركز الشيخ زويد، بجانب تفقد عدد من المدارس والمنشآت التعليمية التي يجري إنشاءها بالشيخ زويد ورفح.

وأشار المحافظ الي اهتمام جميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف مدن المحافظة.

استعدادات العيد ..

وفي سياق أخر بحث اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء استعدادات مختلف مديريات الخدمات والإدارات المركزية بالمحافظة لعيد الفطر المبارك، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



وأكد الغندور خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور الأستاذ عبد العال البدري، السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات المركزية، على ضرورة استعداد كل جهة للعيد.



وأعلن الغندور على تفعيل غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها.

ووجه الغندور بتجهيز الساحات المخصصة لصلاة العيد في مختلف مدن المحافظة بالتنسيق بين مديريات الأوقاف والصحة والحماية المدنية والمرور والكهرباء ومجالس المدن.

وشدد الغندور على ضخ كميات إضافية من المواد البترولية والمواد الغذائية والسلع الأساسية ومستلزمات عيد الفطر المبارك، وتشكيل لجان للمرور علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المعروض للاستهلاك الادمي، بجانب استمرار عمل منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مع استمرار عمل المخابز.