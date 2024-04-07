تين هاج يعلن تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في قمة البريميرليج

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمباراة ليفربول في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل على ملعب الأولد ترافورد في الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج ".

ويقود راسموس هويلوند نجم مانشستر يونايتد هجوم الشياطين الحمر، وبجواره على اليسار ماركوس راشفورد، وعلى الجانب الآخر جارناتشو.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول:

في حراسة المرمى: الكاميروني أندرية أونانا

في خط الدفاع: أرون وان بيساكا، هاري ماجواير، ويلي كامبولا، ديوجو دالوت

في الوسط: كاسيميرو، ماينو، برونو فيرنانديز

في الهجوم: ماركوس راشفورد، هويلوند، جارناتشو

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 48 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يأتي ليفربول في وصافة الجدول برصيد 70 نقطة (30 مباراة) خلف المتصدر آرسنال ب71 نقطة (31 مباراة).