يحل فريق الكرة الاول بنادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب أولد ترافورد، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

كشف حساب محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد



واستطاع محمد صلاح خوض 14 مباراة أمام مانشستر يونايتد بواقع واحدة مع تشيلسي و13 مع ليفربول.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل، 13 هدفًا في شباك يونايتد، كما صنع 4 آخرين، وحقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 آخرين، وتعرض للهزيمة في 4 مواجهات.



ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، فيما يقع مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 46 نقطة.

ويمتلك ليفربول 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن آرسنال المتصدر مؤقتًا بعدما فاز أمس ضد برايتون بثلاثة أهداف دون رد في الجولة نفسها.

كما فاز مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، بنتيجة 4-2، في الجولة ذاتها، ليرتفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ليفربول.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 1.