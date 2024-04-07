محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الأساسي أمام مانشستر يونايتد

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تشكيل الريدز لمواجهة مانشستر يونايتد المقرر لها بعد قليل في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج ".

شهد التشكيل الأساسي لليفربول تواجد محمد صلاح أساسيا، في مباراة مانشستر يونايتد التي تنطلق بعد قليل في الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر يونايتد:

في حراسة المرمى: كاليهير

في خط الدفاع: أندرو روبوتسون، فيرجيل فان دايك، كونساه، كونور برادلي

في الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، أليكسيس ماك أليستر

في الهجوم: لويس دياز، دراوين نونيز، محمد صلاح

موقف ليفربول ومانشستر يونايتد:

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 48 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يأتي ليفربول في وصافة الجدول برصيد 70 نقطة (30 مباراة) خلف المتصدر آرسنال ب71 نقطة (31 مباراة).