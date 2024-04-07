الزمالك ضد فيوتشر.. الأبيض يسعى لتأكيد حسم التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية

يستضيف ستاد القاهرة الدولي، الصدام الكروي المشتعل بين فريقي الزمالك ونظيره مودرن فيوتشر في اياب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية.

وحسم الزمالك نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت علي ستاد السلام مساء الأحد الماضي، انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، وبات علي بعد خطوة من التأهل لنصف النهائي.



و تنطلق المباراة اليوم الأحد، الموافق 7 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر عبر قناة "bein sports 6".