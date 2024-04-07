السوبر السعودي.. إلغاء الأشواط الإضافية واعتماد ركلات الترجيح

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء الأشواط الإضافية في مباريات كأس السوبر السعودي حال انتهاء أي مباراة بالتعادل، والاتجاه مباشرةً إلى ركلات الترجيح.

وذكرت التقارير الواردة اليوم أنه في حال نهاية أي مباراة بالتعادل في كأس الدرعية للسوبر السعودي، لن يكون هناك أشواط إضافية وستمتد مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم اللقاء.

تقام بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل بمشاركة 4 فرق الوحدة والاتحاد والهلال والنصر.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الوحدة في السابعة مساء يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي السوبر، بينما سيلتقي الهلال مع النصر في التاسعة والنصف مساءً من نفس اليوم.

وستتأهل الفرق الفائزة في المباراتين إلى النهائي الذي سيقام على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة يوم 11 من الشهر الجاري في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.