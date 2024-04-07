الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يدعم فريق اليد ب٤ لاعبين فى السوبر الأفريقي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع 4 لاعبين، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، استعداداً للمشاركة في بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس، المقرر إقامتهما في الجزائر، بداية من 15 أبريل الجاري.

وتعاقد مجلس إدارة الزمالك، مع المونتينيجري ڤوكو بوروزان لاعب الهدي السعودي، والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، والتونسي محمد رضا فراد لاعب كاظمة الكويتي والذي يشغل مركزي صناعة الالعاب والظهير الأيسر ، وعبد الحميد العربي لاعب هيليوبوليس، والذي يلعب في مركز الدائرة، وعمر صادق لاعب  هيليوبوليس، والذي يشغل مركز الظهير الأيسر.

ويأتي التعاقد مع الرباعي الجديد، في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك، بتدعيم الفريق الأول لكرة اليد، من أجل المنافسة على لقب بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

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