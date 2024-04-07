مدرب النصر: "جئنا إلى أبو ظبي للفوز بلقب السوبر السعودي"

أكد لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي أنه ذهب إلى الإمارات من أجل التتويج بلقب بطولة كأس السوبر السعودي، النسخة الحالية والتي ينافس عليها الهلال والاتحاد والوحدة.

تقام بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل بمشاركة 4 فرق الوحدة والاتحاد والهلال والنصر.

ويستهدف كاسترو قيادة النصر للفوز بالسوبر السعودي وذلك لإنقاذ موسم الفريق بعد فشله في المنافسة على لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين واقتراب الهلال بقوة من حسم اللقب.

موعد مباراة النصر والهلال في كأس السوبر السعودي

ومن المقرر أن يلتقي النصر مع الهلال على استاد محمد بن زايد مساء يوم الاثنين المقبل، فيما يواجه الاتحاد نظيره الوحدة في السابعة من نفس اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين فهد العتيبي وحاتم بطيشة، كما ستنقل عبر قناة AD SPORTS 2 HD.