أطعمة غير متوقعة تسبب التهاب المفاصل

وفقا للأطباء، تسبب المشروبات الكحولية والأطعمة المعلبة ومنتجات الألبان الدسمة التهاب المفاصل، لذا ينصح الأطباء باستبعاد هذه العناصر الغذائية من نظامنا العذائي اليومي حفاظًا على الصحة العامة.

أطعمة تسبب التهاب المفاصل



ويشير موقع doctorpiter.ru، إلى أن الأطباء ينصحون باستبعاد المواد الغذائية التي تزيد من الألم والتهاب المفاصل وتحفز الإصابة بالتهاب المفاصل من النظام الغذائي اليومي.

ووفقا للبيانات الإحصائية يعاني 5 من كل 100 شخص في العالم من التهاب المفاصل الروماتويدي، والنساء أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض بخمس مرات من الرجال. وتزداد أعراض المرض عند غياب العلاج.

وتوصل علماء كلية الطب بجامعة جورج واشنطن الأمريكية بالتعاون مع خبراء لجنة الطب المسؤول، إلى أنه يمكن تخفيف الألم بالأدوية وبنظام غذائي صحيح.

ويضيف الموقع، شارك في هذه الدراسة 44 شخصا يعانون من التهاب المفاصل، قسموا إلى مجموعتين. وتناول أفراد المجموعة الأولى أطعمة خاصة لمدة 16 أسبوعا. وأفراد المجموعة الثانية تناولت أطعمة ومكملات غذائية وهمية.

واتضح للباحثين، أن اتباع نظام غذائي صحي يخفض عدد المفاصل المتورمة إلى أكثر من النصف. وكان الباحثون قد استبعدوا من هذا النظام الغذائي- اللحوم والأسماك والحمضيات والشوكولاتة والمكسرات والغلوتين. أما أفراد المجموعة الثانية فقد ازداد عندهم عدد المفاصل المتورمة.

ووفقا للباحثين، يجب استبعاد المواد الغذائية التالية من النظام الغذائي في حال الإصابة بالتهاب المفاصل: الحليب ومنتجات الألبان الدسمة؛ اللحوم الغنية بالدهون؛ الحلويات بما فيها العسل؛ المكسرات؛ التوابل؛ المعلبات؛ الكحول؛ الباذنجان؛ البطاطس؛ الطماطم؛ الحمضيات؛ الملح.

أسباب الصداع بعد تناول الطعام

على جانب اخر، أعلنت الدكتورة أوكسانا خاميتسيفا، أن الشعور بالصداع بعد تناول الطعام يمكن أن يشير إلى مرض السكري.

وتشير الطبيبة في مقابلة مع موقع Ura.ru ، إلى أن الصداع بعد تناول الطعام يشير إلى مرض السكري والحساسية وردود فعل تجاه المواد السامة.

وتقول، "غالبا ما يكون الصداع بعد تناول الطعام مرتبطا بمرض السكري واضطرابات أخرى في وظائف البنكرياس . لأنه عند وجود هذه المشكلة تضطرب عملية إنتاج الأنسولين في الجسم، حيث يحدث أثناء تناول الطعام أولا ارتفاع حاد لمستوى السكر في الدم، أي زيادة في نسبة السكر في الدم، وبعدها ينخفض مسببا نقص السكر في الدم. هذا الأمر يؤدي إلى تجويع الدماغ، فيسبب الشعور بالصداع.

وفقا لها ، يمكن أن تسبب مكونات الطعام الصداع أيضا.

وتقول، "يمكن أن يكون الصداع ناجما عن رد فعل تحسسي لبعض الأطعمة. كما يمكن أن يكون ناجما عن رد فعل الدماغ على زيادة نسبة المواد السامة الموجودة في المضافات الغذائية في الدم".