منها للبشرة والعظام.. فوائد مذهلة لبذور الشيا

بذور الشيا من أهم النباتات المفيدة لصحة الجسم، حيث يمكن الإستعانة بها كبديل طبيعي للأدوية في علاج الكثير من الأمراض التي تتعلق بالقلب والجلد وغيرها.

فوائد الشيا

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة ذا صن البريطانية، نستعرض إلية أهم فوائد بذور الشيا..

​- تحمي من أمراض القلب

إن وجود حمض ألفا لينولينيك في بذور الشيا قد يعزز صحة القلب، فهو يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

- الحفاظ على صحة الجلد

يساعد الزيت الموجود في بذور الشيا في علاج الأكزيما، حيث يحد من حدوث الحكة، ويشفى ويحسن ترطيب الجلد.

مضادة للأكسدة

تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين وكيمبفيرول، التي تقلل الالتهابات في الجسم وتحميه من الجذور الحرة.

تحسين صحة الأمعاء

تحسن بذور الشيا بكتيريا الأمعاء الجيدة وتعزز صحة الأمعاء، كما تمنع الإصابة بالإمساك لأنها مصدر جيد للألياف.

حيوية ونضارة البشرة

لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة الجذور الحرة، ما الذي يمنع ظهور نتائج الإجهاد التأكسدي على البشرة ويعزز عملية إصلاح أنسجة البشرة وحمايتها من الضرر.

تنظيم مستويات السكر في الدم

تنظم بذور الشيا مستويات السكر في الدم من خلال تجنب ارتفاع وانخفاض مستوى السكر بشكل كبير، كما تعمل على محاربة كلٍ من السكري ومقاومة الإنسولين لاحتوائها على كمية كبيرة من الألياف وحمض اللينولينيك

تقوية العظام

تعزز بذور الشيا من صحة العظام، لاحتوائها على العديد من المركبات المهمة في تركيب العظام، مثل: المغنيسيوم والكالسيوم والفسفور حيث تعمل هذه المركبات على الحفاظ على كثافة العظام.

مصدر للعديد من العناصر الغذائية

تعد بذور الشيا غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة والتي يحتاجها الجسم، مثل: أحماض أوميغا 3، والكربوهيدرات، والبروتينات، والألياف الغذائية، وكذلك الكالسيوم، ومضادات الأكسدة.

على صعيد آخر، بذور الكتان من البذور الصحية التي تحتوي على أهم العناصر الغذائية التي تفيد الجسم، مثل البروتين والكالسيوم والألياف، هذا بالإضافة إلى مساعدتها على إنقاص الوزن.

ووفقًا لما ذكره موقع هيلث شوت الطبي، نستعرض فيما يلي أبرز الفوائد الصحية لبذور الكتان.

مضادة للالتهابات

تحتوي بذور الكتان على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تكافح التهابات الجسم وتمنع الإجهاد التأكسدي، وبالتالي تساعد في الوقاية من الأمراض الالتهابية.

يحمي صحة الأمعاء

تعزز بذور الكتان صحة الأمعاء ، لأنها غنية بالألياف الغذائية.

تقي من الاصابة بداء السكري

يرجع ذلك بسبب احتوائها على الألياف والدهون الصحية، لذا فتناولها بشكل منتظم، يعالج حساسية الأنسولين.

- تقي من السرطان



بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة، قد تمنع بذور الكتان نمو الأورام في الجسم، وبالتالي تقل فرص الإصابة بالسرطان المرتبط بالهرمونات واختلال توازنها.