تامر أمين: شيرين وآمال ماهر بيجروا ورا الألقاب.. ومحدش بيمثل صوت مصر
أكد الإعلامي تامر أمين، أن الفنانين الذي يبحثون عن الألقاب ويتاجرون بها، بل ويسرقوونها في بعض الأحيان، هم بحاجة إلى مراجعة أنفسهم.
وتابع أمين خلال تصريحاته ببرنامج “ العرافة”، المذاع عبر فضائية “ النهار والمحور”، اليوم السبت، أن المطربتين شيرين وآمال ماهر :"بيجروا ورا الألقاب، وأنا مبحبش ده".
وأشار إلى أن الفنان الذي يدرك قيمته الحقيقة، وأهمية ونجاح الأعمال التي يقدمها، ويعرف مدى حب الجمهور له، ويعمل على تقديم منتج فني ناجح من أجل إرضاء الجمهور، لا يتاجر بالألقاب، إذ تكون هذه الأمور في آخر أولوياته واهتماماته.
وواصل أمين أن الفنانين الذي يبحثون عن الألقاب ويتاجرون بها، بل ويسرقوونها في بعض الأحيان، هم بحاجة إلى مراجعة أنفسهم، متابعا: "وشيرين وآمال ماهر بيجروا ورا الألقاب، وأنا مبحبش ده".
وعن رأيه في من يصلح أن يكون صوت مصر، أضاف: "مفيش حد يمثل صوت مصر، ومصر أكبر من أن يكون شخص صوتها، هل مصر تغتزل في شخص!! هل ينفع أقول بسمة صوت مصر؟!!".
تامر أمين: منشور عمرو مصطفى عن الإعلام لم يكن ساخرا لذلك هاجمته
وخلال الحلقة عقب أمين على هجومه الشديد على إحدى منشورات عمرو مصطفى والتي وصف بها الإعلام بالمغيب، قائلا إنه هاجم عمرو مصطفى لأنه قال الإعلام المغيب ولم يتحدث عن قلة أو بعض منه.
وشار إلى أن منشور عمرو مصطفى لم يكن ساخرا، فهو قليلا جدا ما يقوم بالسخرية، والمعروف عنه أنه معظم اشتباكاته ومعاركه جد ولديه وجهة نظر ورسالة يريد إيصالها للجميع، لافتا إلى أن هذا الأمر حقه وهو حر به.
وواصل أمين أنه: "لو كان عمرو مصطفى قال إن بعض أو قلة من الإعلاميين المصريين مغيبين مكنتش رديت عليه، لكن هو ذكر الإعلام بشكل عام، وأنا جزء منه، وأنا ليست نقيب الإعلاميين لكني واحد من الإعلام الذي يمثلني وأمثله ".
وأوضح أن المُخالفة للمُعارفة مدرسة موجودة في الإعلام، وفي بعض الأحيان يجب اتباعها.
وقال أيضا إن ليلى عبداللطيف تتوقع الكثير من الأمور، وحدوث 4 أمور من الألف التي تتوقعها طوال الوقت يجعل الناس تنبهر ويشعرون بأن هذه الست مبروكة".
وأشار إلى أن صدق كلام ليلى عبداللطيف فيما يتعلق بطلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز و الفنان أحمد العوضي، يمكن أن يكون اتفاق ثلاثي أو معلومة سُربت لها أو رجم بالغيب.