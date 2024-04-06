تامر أمين يهاجم ليلى عبداللطيف: “كذب المنجمون ولو صدقوا وكلام فاضي ”
أكد الإعلامي تامر أمين، إن إيمانه بالله عز وجل يمنعه من التفكير في صدق ما تقوله ليلى عبداللطيف.
وقال “ أمين” خلال تصريحاته ببرنامج “ العرافة”، المذاع عبر فضائيتي “ المحور والنهار”، اليوم السبت، إنه كذب المنجمون ولو صدقوا، لافتا إلى أن توقعات ليلى عبداللطيف غير صحيحة كلها، واصفا ما تقوله وتفعله "عبداللطيف" بـ"كلام فاضي".
وأضاف أن : "ليلى عبداللطيف تتوقع الكثير من الأمور، وحدوث 4 أمور من الألف التي تتوقعها طوال الوقت يجعل الناس تنبهر ويشعرون بأن هذه الست مبروكة".
وأشار إلى أن صدق كلام ليلى عبداللطيف فيما يتعلق بطلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز و الفنان أحمد العوضي، يمكن أن يكون اتفاق ثلاثي أو معلومة سُربت لها أو رجم بالغيب.
تامر أمين: منشور عمرو مصطفى عن الإعلام لم يكن ساخرا لذلك هاجمته
وخلال الحلقة عقب أمين على هجومه الشديد على إحدى منشورات عمرو مصطفى والتي وصف بها الإعلام بالمغيب، قائلا إنه هاجم عمرو مصطفى لأنه قال الإعلام المغيب ولم يتحدث عن قلة أو بعض منه.
وشار إلى أن منشور عمرو مصطفى لم يكن ساخرا، فهو قليلا جدا ما يقوم بالسخرية، والمعروف عنه أنه معظم اشتباكاته ومعاركه جد ولديه وجهة نظر ورسالة يريد إيصالها للجميع، لافتا إلى أن هذا الأمر حقه وهو حر به.
وواصل أمين أنه: "لو كان عمرو مصطفى قال إن بعض أو قلة من الإعلاميين المصريين مغيبين مكنتش رديت عليه، لكن هو ذكر الإعلام بشكل عام، وأنا جزء منه، وأنا ليست نقيب الإعلاميين لكني واحد من الإعلام الذي يمثلني وأمثله ".
وأوضح أن المُخالفة للمُعارفة مدرسة موجودة في الإعلام، وفي بعض الأحيان يجب اتباعها.
تامر أمين: شيرين وآمال ماهر بيجروا ورا الألقاب.. ومفيش حد يمثل صوت مصر
وتطرق أمين خلال الحلقة أيضا إلى الحديث عن الفنانتين شيرين عبدالوهاب وآمال ماهر، قائلا :"إن الفنان الذي يدرك قيمته الحقيقة، وأهمية ونجاح الأعمال التي يقدمها، ويعرف مدى حب الجمهور له، ويعمل على تقديم منتج فني ناجح من أجل إرضاء الجمهور، لا يتاجر بالألقاب، إذ تكون هذه الأمور في آخر أولوياته واهتماماته.
وشدد على أن الفنانين الذي يبحثون عن الألقاب ويتاجرون بها، بل ويسرقوونها في بعض الأحيان، هم بحاجة إلى مراجعة أنفسهم، متابعا: "وشيرين وآمال ماهر بيجروا ورا الألقاب، وأنا مبحبش ده".
وعن رأيه في من يصلح أن يكون صوت مصر، أضاف: "مفيش حد يمثل صوت مصر، ومصر أكبر من أن يكون شخص صوتها، هل مصر تغتزل في شخص!! هل ينفع أقول بسمة صوت مصر؟!!".