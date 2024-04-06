تامر أمين يكشف أسباب هجومه على عمرو مصطفى

كشف الإعلامي تامر أمين، عن أسباب هجومه الشديد على إحدى منشورات عمرو ‏مصطفى والتي وصف بها “الإعلام بالمغيب”، مشددًا على أنه هاجم عمرو مصطفى لأنه ‏قال الإعلام المغيب ولم يتحدث عن قلة أو بعض منه، وجاء ذلك خلال استضافته ببرنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة “النهار”.

وقال :"منشور عمرو مصطفى لم يكن ساخرا، فهو قليلا جدا ما ‏يقوم بالسخرية، والمعروف عنه أنه معظم اشتباكاته ومعاركه جد ولديه وجهة نظر ‏ورسالة يريد إيصالها للجميع، لافتا إلى أن هذا الأمر حقه وهو حر به"، متابعًا: "لو كان عمرو مصطفى قال إن بعض أو قلة من الإعلاميين المصريين ‏مغيبين مكنتش رديت عليه، لكن هو ذكر الإعلام بشكل عام، وأنا جزء منه، وأنا ‏ليست نقيب الإعلاميين لكني واحد من الإعلام الذي يمثلني وأمثله ".‏

تامر أمين يهاجم ليلى عبداللطيف: “كذب المنجمون ولو صدقوا وكلام فاضي ”





أكد الإعلامي تامر أمين، إن إيمانه بالله عز وجل يمنعه من التفكير في صدق ما ‏تقوله ليلى عبداللطيف.

وقال “ أمين” خلال تصريحاته ببرنامج “ العرافة”، المذاع عبر فضائيتي “ المحور والنهار”، اليوم السبت، إنه كذب المنجمون ولو صدقوا، لافتا إلى أن ‏توقعات ليلى عبداللطيف غير صحيحة كلها، واصفا ما تقوله وتفعله "عبداللطيف" ‏بـ"كلام فاضي".‏

وأضاف أن : "ليلى عبداللطيف تتوقع الكثير من الأمور، وحدوث 4 أمور ‏من الألف التي تتوقعها طوال الوقت يجعل الناس تنبهر ويشعرون بأن هذه الست ‏مبروكة".‏

وأشار إلى أن صدق كلام ليلى عبداللطيف فيما يتعلق بطلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز و الفنان أحمد العوضي، يمكن أن يكون اتفاق ثلاثي أو معلومة سُربت لها أو رجم بالغيب.

تامر أمين: شيرين وآمال ماهر بيجروا ورا الألقاب.. ومفيش حد يمثل صوت ‏مصر

وتطرق أمين خلال الحلقة أيضا إلى الحديث عن الفنانتين شيرين عبدالوهاب وآمال ماهر، قائلا :"إن الفنان الذي يدرك قيمته الحقيقة، وأهمية ونجاح ‏الأعمال التي يقدمها، ويعرف مدى حب الجمهور له، ويعمل على تقديم منتج فني ‏ناجح من أجل إرضاء الجمهور، لا يتاجر بالألقاب، إذ تكون هذه الأمور في آخر ‏أولوياته واهتماماته.‏