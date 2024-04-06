إصابة نجم الأهلي السعودي بكسر في عظام الوجه

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجرها علي مجرشي لاعب فريق الأهلي السعودي إصابته بكسر في عظام الوجه، عقب التدخل العنيف الذي تعرض له في مباراة الفريق الأخيرة ضد الوحدة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية لتثبين عظام الوجه، في أحد المستشفيات المتخصصة بجدة صباح الغد الأحد.

كما يخضع اللاعب بعدها لبرنامج علاجي وتأهيلي من أجل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي والهلال القادمة في الدوري :

مباراة الأهلي والهلال في الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين ستقام يوم الجمعة الموافق 19 بريل الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).