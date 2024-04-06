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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يبتعد بصدارة المسابقة

ترتيب الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي

يواصل الهلال عروضه المميزه خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في تحقيق فوزًا عريضًا على نظيره الخليج بنتيجة 4/1، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم.

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ويقدم الزعيم السعودي موسمًا تاريخيًا بالنسبة للدوري السعودي، حيث لم يخسر أي مباراة في الدوري حتى هذه اللحظة، مما يجعله أمام فرصة تاريخية بإنهاء الدوري لهذا الموسم بدون هزيمة.

ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم 
 

يحتل الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي لهذا الموسم برصيد 77 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثاني ب 65 نقطةؤ وأهلي جدة ب 52 نقطة، فيما اتحاد جدة رابع الترتيب ب 47 نقطة. 

ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم

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