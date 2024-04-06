WhatsApp يوسع قريبًا ميزة قفل الدردشة لتشمل الأجهزة المرتبطة

يواصل تطبيق WhatsApp إضافة ميزات جديدة إلى نظام المراسلة الخاص به، ويتبين أن معظمها مفيد جدًا. وكما يعلم الكثير منكم، تتم إضافة الميزات الجديدة أولاً إلى الإصدار التجريبي من التطبيق، ثم يتم نقلها إلى الإصدار العام عندما تعمل أي من الوظائف بشكل صحيح. على الرغم من وجود العديد من الميزات التي يعمل عليها تطبيق WhatsApp، إلا أن الخبر السار هو أنه قام الآن بتوسيع ميزة قفل الدردشة لتشمل الأجهزة المرتبطة أيضًا. سيتمكن المرء أيضًا من وضع علامة على جهات الاتصال الخاصة به في تحديثات الحالة.

يعمل تطبيق WhatsApp على تحسين الأمان للمستخدمين الذين يربطون الحسابات عبر أجهزة متعددة. في حالة عدم علمك، فإن بعض الميزات مثل تحديثات الحالة وقفل الدردشة غير متوفرة حاليًا على الأجهزة الثانوية، مما يجعل الدردشات الخاصة عرضة للخطر.

ولمعالجة هذه المشكلة، يقوم واتساب بتوسيع دعم قفل الدردشة ليشمل الأجهزة المرتبطة. يمكن للمستخدمين الآن تعيين رمز سري على أجهزتهم الأساسية، وتأمين الدردشات عبر جميع الأجهزة المرتبطة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم WhatsApp إشارات خاصة لتحديثات الحالة.

تسمح هذه الميزة بوضع علامات سرية على جهات اتصال محددة، وإخطار المستلم الذي تم وضع علامة عليه فقط. الإشارات الخاصة متاحة حاليًا لمستخدمي النسخة التجريبية ومن المتوقع أن يتم طرحها لجميع المستخدمين قريبًا. ولكن، ضع في اعتبارك أن هذه الميزات لا يمكن الوصول إليها حاليًا إلا في الإصدار التجريبي من نظامي التشغيل iOS وAndroid. نتوقع أن يقوم WhatsApp بإصدار هذه الميزات قريبًا.

إلى جانب ذلك، من المتوقع أيضًا أن يطلق WhatsApp قريبًا برنامج Meta AI chatbot لتحويل تفاعلات المستخدم داخل التطبيق. تم دمج نموذج الذكاء الاصطناعي هذا مباشرةً في WhatsApp، وسيسمح للمستخدمين بالوصول إلى المعلومات دون الخروج من النظام الأساسي. باستخدام Meta AI، يمكن للمستخدمين الاستعلام عن الردود وترجمتها وتلقيها في الوقت الفعلي داخل WhatsApp. الميزة لا تزال قيد التطوير، وفقًا للتقارير.

يمكن أن يقدم WhatsApp أيضًا قريبًا حلاً مناسبًا للمستخدمين الهنود الذين يسعون إلى تبسيط المعاملات الدولية. باستخدام واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، يمكن لتطبيق WhatsApp قريبًا تسهيل المدفوعات الدولية المباشرة من الحسابات المصرفية الهندية.

