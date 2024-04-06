روما يحسم الديربي بهدف في شباك لاتسيو بالدوري الإيطالي

حسم فريق روما ديربي العاصمة الإيطالية بهدف في شباك لاتسيو اليوم، السبت، على ملعب "الأولمبيكو" فى الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

يحتل روما المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الإيطالي برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بولونيا الرابع، بينما يأتي لاتسيو في المركز السابع برصيد 47 نقطة.

وينفرد فريق إنتر ميلان بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 79 نقطة نقطة ويليه ميلان في المركز الثاني بفارق 11 نقطة.

تشكيل روما أمام لاتسيو..

ميلي سفيلار - ديوجو يورينتي- زيكي سيليك- جيانلوكا مانشيني - أنخيلينو - بريان كريستانتي- لورينزو بيليجريني- لياندرو باريديس - باولو ديبالا- روميلو لوكاكو- ستيفان الشعراوي.