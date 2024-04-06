اختتام المرحلة الأولى من مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية"

اختتم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المرحلة الأولى من مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية".

نظمت مسابقة “قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية” بالتعاون مع منظمة Hult Prize العالمية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أهداف مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية"

وأكد الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" تستهدف طلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية؛ للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة؛ لخلق تأثير إيجابي في مجتمعهم.

وأوضح مدير صندوق رعاية المبتكرين أن مسابقة “قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية” تأتي تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي ترتكز في أحد محاورها على دعم ريادة الأعمال والابتكار.

وأشار مدير صندوق رعاية المبتكرين إلى أن مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" تمثل فرصة مميزة للطلاب للمشاركة الحقيقية في تغيير مجتمعهم في المجالات البيئية والاجتماعية، من خلال تقديم مبادرات وأفكار مبتكرة وغير تقيليدية.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب، وفتح المجال أمامهم لعرض أفكارهم ومشاريعهم على خبراء ومستثمرين، مما يساعدهم على تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس على الأرض.

وأكد مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن المرحلة الأولى من مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" شهدت تقدم 160 فريقًا بإجمالي 600 طالب من 40 جامعة، تأهل منهم للمشاركة 38 فريقًا من 23 جامعة.

ولفت مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أنه سيتم تقييم المشاريع المقدمة في مسابقة “قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية” من قبل لجنة من الخبراء والمتخصصين في مجالات ريادة الأعمال والاستثمار والمجتمع

وأضاف مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن الفائز بالمركز الأول في مسابقة “قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية” سيحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، فضلاً عن دعمه بالدورات المتخصصة التي تؤهله لتمثيل مصر في مسابقة Hult Prize العالمية، التي ستعقد سبتمبر 2024 بلندن على جوائز مجموعها مليون وستمائة ألف دولار.

