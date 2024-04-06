وكيل صحة سوهاج يتابع سير العمل بوحدات طب الأسرة

واصل الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج اليوم السبت الموافق 6 من شهر أبريل الجاري يرافقه الدكتورة آية بدوي عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة جولاته الميدانية المفاجئة على وحدات ومراكز طب الأسرة المنتشرة بجميع مراكز وقري المحافظة.





يأتي ءذك استمراراً لجهود مديرية الصحة بسوهاج بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشأت الصحية بالمحافظة وبناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .

حيث تفقد وكيل صحة سوهاج 6 وحدات لطب الأسرة تابعة لمركز سوهاج وهي وحدة طب الأسرة بنجع القنطرة ووحدة بني زار ووحدة نجع تمام ووحدة عرابة ابوالدهب ووحدة أولاد نصير ووحدة نجع النجار وتابع وكيل الوزارة سير العمل والإنضباط بتلك الوحدات ال6 خلال وقام بتحويل عدد من العاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون تصريح .





وأكد الدكتور أحمد محروس على ضرورة الإنضباط وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين علي أكمل وجه كما أشاد بسير العمل وانضباط العاملين بوحدة أولاد نصير مقدماً لهم الشكر والتقدير لمجهوداتهم المبذولة لخدمة أهالي القرية من المرضى .





وكان وكيل وزارة الصحة بسوهاج قد تفقد في وقت لاحق يرافقه الدكتور عمرو عبدالفتاح عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة سير العمل بمستشفى حميات سوهاج للإطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين والمترددين على المستشفى والتزام الفريق الطبي حيث أحال جميع طاقم النوبتجية بقسم المعمل للتحقيق لتردي الخدمة به وكذلك القائم بأعمال مدير المعمل بالقسم لقصور الإشراف والمتابعة والنوبتجية موجهاً إدارة المعامل بالمديرية بالمتابعة المستمرة للقسم بالمستشفي واتخاذ اللازم .





كما تفقد وكيل صحة سوهاج وحدة العناية المركزة بالمستشفى وأشاد بالطاقم الطبي بها والتزامهم وتقديمهم الخدمة على أكمل وجه والتزامهم بمعايير الجودة ومكافحة العدوي وتابع أيضاً سير العمل بالقسم الداخلي وأطمأن على حصول المرضى به على أوجه الرعاية اللازمة كما تفقد وحدة الأشعة المقطعية والعادية بالمستشفى .





كما تفقد الدكتور أحمد محروس أعمال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بالفترة المسائية وذلك برعاية طفل شرق مشيداً بإلتزام الفريق المكلف بالعمل ليلاً وبالخدمة المقدمة .





تأتي تلك الزيارات والتفقدات المفاجئة بناء علي توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى التزام الأطقم الطبية بأماكن عملها وخاصة في الفترات الليلة واتخاذ اللازم تجاه المقصرين.