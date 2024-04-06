تشكيل روما المتوقع لمواجهة لاتسيو الليلة.. ثلاثي مرعب بالهجوم

يستعد فريق روما لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، مع نظيره فريق لاتسيو في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 31 من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

تشكيل روما المتوقع أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي

ومن المتوقع أن يدخل فريق روما بقيادة دانيليو دي روسي الفني للفريق بتشكيل أمام فريق لاتسيو مكون كالآتي :

في حراسة المرمى : سفيلار.

في خط الدفاع : انجلينو – إيفان – مانشيني – سبينتزولا.

في خط الوسط : بوفا – باراديس – بيلليجريني.

في خط الهجوم : الشعراوي – لوكاكو – ديبالا.

موقف الفريقين في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز

يتواجد فريق روما في المركز الخامس برصيد 52 نقطة، حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر في 8 مباريات، في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

بينما يحتل فريق لاتسيو المركز السابع برصيد 46 نقطة، وحصل عليهم من خلال تحقيق الفوز في 14 مباراة والتعادل في 4 مباريات، بينما تلقٍ الهزيمة في 12 مباراة، في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.