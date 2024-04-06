موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في البريميرليج ..والقناة الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر مواجهة صعبة أمام نظيره فريق كريستال بالاس ظهر اليوم السبت على ملعب "سيلهرست بارك" ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز .

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ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ليفربول متصدر الدوري ، فيما يأتي كريستال بالاس بالمركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.



موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق خالد الحدي.



كانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.