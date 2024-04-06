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السبت 06 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مازيمبي يلتقي بترو أتليتكو في مباراة مثيرة في دوري الأبطال اليوم

مازيمبي
مازيمبي

يتقابل فريق مازيمبي الكونغولي مع نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي فى السادسة مساء اليوم، السبت، فى اللقاء الذى يجمعهما على ملعب  "11 نوفمبر " بالعاصمة لواندا في أنجولا في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مازيمبي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي بترو أتلتيكو مباراة اليوم ويمتلك في سجله 17 بطولة للدوري الأنجولي، وصاحب المركز الثاني في دور المجموعات برصيد 12 نقطة.

 

وفى المقابل، يمتلك مازيمبي لقب بطل دوري أبطال أفريقيا 5 مرات وصاحب المركز الثاني في دور المجموعات برصيد 10 نقاط.

 

وتقام مباريات ذهاب دور نصف النهائي أيام 19 و20 أبريل، وموعد مباريات الإياب هو 26 أو 27 من شهر ابريل، أما النهائي فيقام يومي 19 و26 مايو 2024 ذهاب وإياب.
 

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