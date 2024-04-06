باريس سان جيرمان يلتقي كليرمون في البروفة الأخيرة قبل موقعة برشلونة بدوري الأبطال
يخوض فريق باريس سان جيرمان مباراة هامة أمام نظيره فريق كليرمون، اليوم السبت، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.
آخر ٥ مباريات بين الفريقين، فاز باريس سان جيرمان في ٣ منها.
٢- فاز كليرمونت في مباراة وحيدة.
٣- التعادل حسم نتيجة مباراة أخرى.
ومن المتوقع أن يبدأ نادي باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: دوناروما.
خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، سكرينار، لوكاس هيرنانديز.
خط الوسط: أوجارتي، فيريرا، فابيان رويز.
خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كولو مواني، كيليان مبابي
وسيلتفي باريس سان جيرمان بنظيره برشلونة، يوم 10 إبريل المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا