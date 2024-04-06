لماذا يحدث التورم.. طبيبة غدد صماء تكشف الأسباب

أدرجت أخصائية الغدد الصماء أولغا بافلوفا الأسباب الرئيسية للتورم وأخبرت عن كيفية التخلص منها، وأحد الأسباب الأكثر شيوعًا للتورم هو خلل في الكلى وبعد كل شيء، فإن الكلى هي المسؤولة عن استقلاب الماء.

يقول الخبير: "مع انخفاض وظائف الكلى، يتم الاحتفاظ بالسوائل في الجسم وتحدث الوذمة".

قد يظهر التورم أيضًا نتيجة لقصور الغدة الدرقية (انخفاض وظيفة الغدة الدرقية) مع هذا المرض، يتباطأ عملية التمثيل الغذائي، ويتم إخراج السوائل بشكل أبطأ، وتتشكل الوذمة، وعلى هذه الخلفية، قد تحدث أيضًا زيادة في الوزن وزيادة في حجم الجسم.

غالبًا ما يكون التورم علامة على نقص البروتين في النظام الغذائي ومقاومة الأنسولين وهذا يؤدي إلى سبب آخر - الاستهلاك المفرط للحلويات.

ويمكن لجزيء واحد من الجلوكوز أن يحتفظ بأربعة جزيئات من الماء، وإذا أفرطنا في استخدام الكربوهيدرات، فيمكن أن نعاني من الوذمة.

ليس فقط الحلويات، ولكن أيضا فائض منتجات الألبان في النظام الغذائي يمكن أن يثير التورم، خاصة إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، والتورم ليس هو المشكلة الوحيدة في هذه الحالة. سوف تتفاقم حالة الجلد أيضًا وستكون مشاكل الجهاز الهضمي أمرًا لا مفر منه.

كما أن الاستهلاك المفرط للملح سيؤدي حتما إلى الوذمة، وسيتم الاحتفاظ بالسوائل في الجسم الاحتياجات اليومية من الملح دون الإضرار بالصحة هي 3-4 جرام.

ولإزالة التورم، من المهم تحديد السبب الدقيق لحدوثه. وللقيام بذلك، من المهم إجراء اختبار وتحليل نظامك الغذائي، في بعض الأحيان يكون من المقبول تناول مدرات البول الخفيفة أو مكملات الكلى. ومن المهم أيضًا الحفاظ على نظام شرب الماء وزيادة النشاط البدني.

ما هي الوذمة؟

الوذمة هي تورم سببه احتباس كمية زائدة من السوائل داخل أنسجة الجسم. يمكن أن تصيب الوذمة أي جزء من الجسم. ولكنها غالبًا تتكوّن في الساقين والقدمين.

يمكن أن يؤدي الحمل وتناول بعض الأدوية إلى الإصابة بالوذمة. وقد تحدث أيضًا نتيجة لمرض مثل فشل القلب الاحتقاني أو مرض الكلى أو القصور الوريدي أو تشمع الكبد.

غالبًا يؤدي ارتداء الملابس الضاغطة وتقليل كمية الملح في النظام الغذائي إلى تخفيف حدة الوذمة. وإذا كان ثمة مرض يسبب الإصابة بالوذمة، فيلزم علاج المرض أيضًا.