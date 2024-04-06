إمام عاشور يكشف تفاصيل زياته لطبيب نفسي (فيديو)

كشف اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي ، عن أكثر العيوب التي يراها في نفسه، قائلا: أكبر عيوبي أني متهور ومن الشخصيات التي تقوم بفعل أول قرار يأتي في تفكيرها، لكنهمع الوقت بدأت أحاول علاج هذا الأمر، وأن أتعلم التأني والهدوء"



وأضاف إمام عاشور خلال حواره ببرنامج “على المسرح” على غضائية “الحياة” : «من زمان بروح لدكتور نفسي دايمًا، وهو بيساعدني كتير في حياتي، وساعدني كتير الفترة اللي فاتت دي وعلمني اكون ماسك أعصابي أكتر، خاصة في الملعب، وأنا اللي قررت أروح له من نفسي لأني بحب المغامرات».

منظومة النادي الأهلي علمتني أصلح حاجات في نفسي

وتابع إمام عاشور: « صارحت نفسي إني عصبي وبالجلسات اتعلمت منه ازاي اخفف العصبية، ومنظومة النادي الأهلي علمتني أصلح حاجات في نفسي علشان أكون أفضل».

شن اللاعب الدولي إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، هجوما حادا على الكابتن رضا عبدالعال نجم منتخب مصر السابق، قائلا :"رضا عبدالعال هجاص لو هو أكبر مني في السن وبحبه، و في كلام بيقولوا ميصحش".



وتابع إمام عاشور، أن :"مينفعش يطلع يقوله غلى لاعيبه كبار بالشكل ده وهو هجاص ودي حاجة معروفة عنه"

قال لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، أن حياته لو كان لها اسم سيختار اسم «حدوتة كوميدية»، وذلك لأنه شخص يحب الضحك ويكره الاكتئاب قائلًا: «حياتي كلها عبارة عن ضحك وهزار وماليش في الاكتئاب ولو حصل بعرف اخرج نفسي منه».

وأضاف إمام عاشور، ان : «عمري ما قلقت من جمهورة الكرة المصري، رغم أنه جمهور صعب، لكني واثق في نفسي وواثق في إمكانياتي، ولما بنزل الملعب بكون مركز في شغلي بس، ومبحبش أركز في أي ضغوطات تانية».

وقال عاشور إن كانت حياته مسرحية سيكون أجمل فصل فيها هو انتقاله للنادي الأهلي، وأصعب الفصول هو فترة الاحتراف الستة أشهر التي قضاها خارج مصر وعاد من بعدها مصاب، مؤكدًا: «الدنيا مكانتش ماشية معايا هناك كويس ومكنتش عارف اتأقلم» ويعتبر الفترة التي قضاها في نادي حرس الحدود هي أهم فصل في حياته.

قال اللاعب إمام عاشور عن أزمته السابقة مع اللاعب وليد سليمان، أنه كان بالفعل خاطئ في هذا الفعل الذي بدر منه، وقدم الاعتذار له أكثر من مرة وقبل رأسه أمام الجميع في مُباراة القمة، قائلًا: «غلطت في حقه واللي عملته مكانش يصح».

وعن أزمته مع المحلل الرياضي رضا عبد العال، قال أن رضا عبد العال موجود على الشاشات لأن الجمهور المصري يحب الضحك، وما يفعله رضا عبد العال غرضة الضحك والأفيه، والترند، قائلًا: «أنا بحب رضا عبد العال جدًا والله وبيضحكني جدًا وزي ما طلع اتكلم عليا اتكلمت عليه وقلت عليه هجاص واتشهر بيها».

أكد إمام أنه من الصعب جدًا الرجوع مرة أخرى لنادي الزمالك، موضحًا أن قرار الانتقال للنادي الأهلي، لم يأخذ تفكير 1% منه، موضحًا: «صعب ارجع الزمالك لأني اتحطيت في مكان الناس فيه بتحبني وجمهور النادي الأهلي ربنا يعلم حبي ليهم، ونادي الزمالك لما رجعت من الاحتراف محدش فيهم قدرني ولا كانوا بيردوا عليا»، وتعليقًا على سؤال منى عبد الوهاب بأن جمهور الأهلي هتف وقال عنه «إمام مش عايزينه» رد وقال «والنهاردة بيقولوا ابن النادي».



