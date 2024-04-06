عاجل
وفاة أحمد فتحى سرور .. رحل في ليلة القدر صاحب الفضل في إنشاء مستشفى السرطان
السبت 06 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد أهداف مباراة الهلال والخليج

الهلال
الهلال

حقق الهلال فوزًا كبيرًا على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2024/2023.

txt

إنبي 2008 يقترب من حصد لقب دوري الجمهورية بعد الفوز على بلدية المحلة


وقدم لاعبي الهلال مستويات كبيرة جعلتهم يحققون الفوز بنتيجة كبيرة على الخليج مساء أمس الجمعة.

شاهد أهداف الهلال والخليج

واستطاع الهلال الانفراد بصدارة ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم، بعدما حل في المركز الأول بجدول المسابقة برصيد 77 نقطة، حيث يبتعد بشدة عن أقرب المنافسين “النصر”، والذي يمتلك 65 في المركز الثاني.

بينما يحل الأهلي في المركز الثالث برصيد 52 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي لهذا الموسم برصيد 47 نقطة.

مواد متعلقة

إمام عاشور يكشف تفاصيل زياته لطبيب نفسي (فيديو)

بيراميدز يتعادل سلبيا مع طلائع الجيش في الدوري المصري
الجريدة الورقية