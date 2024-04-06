إنبي 2008 يقترب من حصد لقب دوري الجمهورية بعد الفوز على بلدية المحلة

حقق فريق إنبي مواليد 2008، الفوز على نظيره بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية لهذا الموسم 2023/2024.



ويقترب إنبي من حصد لقب بطولة الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بعدما نجح في التتويج به خلال الموسم الماضي.

سجل هدفي النادي البترولي كل من؛ عبد العزيز إبراهيم وأنس رشدي

وتجد قطاعات الناشئين بنادي إنبي إهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مما يجعل هناك نتائج مميزة للفريق البترولي في جميع البطولات التي يُشارك بها.

الجدير بالذكر أن رئيس نادي إنبي أيمن الشريعي يبحث عن إخراج مواهب مميزة للكرة المصرية خلال الفترة المقبلة، مما يجعل هناك تفاؤل كبير من قطاع الناشئين بزعيم الكرة البترولية.