40 % زيادة على الملابس.. غلاء الأسعار يسرق فرحة العيد والبسطاء الضحية

محال مكتظة بالملابس أشكال وألوان، وأرصفة لا تخلو من الباعة و"ستاندات" البلوزات والتيشيرات والفساتين، وأسواق يملؤها المتفرجين أكثر من المشترين، باختصار هذا هو حال المواطنين في تلك الأيام الأخيرة قبل عيد الفطر المبارك.

حالة من الركود في أسواق الملابس، والحسرة التي تطغى على وجوه البسطاء، الذين أقبلوا على شراء ملابس العيد بطبيعة الحال في التوقيت من كل العام، ولكن كانت الصدمة بالأسعار التي شهدت ارتفاعًا جنونيًا فاق التوقعات، فبأي منطق يُباع فستان طفلة لا يتعدى عمرها الخمس سنوات بـ1200 جنيهًا!.

لبس العيد، هو الفرحة التي ينتظرها الصغار من آبائهم في كل عام، ولكن يقف الأب أمام أطفاله مغلوب على أمره لا يعرف من أين يكفي متطلبات أبنائه للعيد ما بين لبس وكحك، في ظل الدراسة والدروس الخصوصية ومصاريف المدارس، فضلًا عن مصاريف البيت اليومية.

أكد عدد من تجار الملابس في شارع فيصل، وشارع العريش الذي يعد أحد أشهر أسواق الملابس بمنطقتي الهرم وفيصل، على ركود حركة البيع والشراء على عكس موسم العيد من كل عام، وذلك نظرًا للارتفاع الكبير في الأسعار، الذي يبدأ من المصنع، فقال (سيد. م) صاحب إحدى محال الملابس: المصانع غلت علينا ومش عارفين نكسب، والأسعار ارتفعت حوالي 40% عن السنة اللي فاتت.

وأضاف (أحمد. ع) بائع ملابس على "ستاند": بيصعب عليا الأهالي وهما بيسألوا على الأسعار ويمشوا مش قادرين يفرحوا أطفالهم.

ورصدت "الوفد" الأسعار بالمحال في منطقة فيصل، والتي تبدأ من 800 جنيه للقطعة، وتصل حتى 2000 جنيهًا، وعلى غير العادة لا تختلف الأسعار كثيرًا بين بائعي الملابس المتواجدين بالشارع وعلى الأرصفة، والذين كانوا ملجأ للبسطاء، إذ تبدأ الأسعار من 500 جنيهًا للقطعة والتي تصنف ملابس شعبية ذات جودة ضعيفة.

أما فيما يخص أسعار الأحذية، تبدأ الأسعار من 300 جنيهًا لدى البائعين المتواجدين على الأرصفة، وتبدأ من 500 جنيهًا في المحال.

أما فيما يخص أسواق البالة، فلم تكن بمنأى عن الغلاء الفاحش الذي يسيطر على الأسواق، إذ أصبحت أسعار الملابس في البالة لا تختلف كثيرًا عن الجديدة، وهو ما ضيق الخناق على المواطنين وسد عليهم المنافذ كافة وعكر عليهم فرحة العيد وبهجته.

لبس العيد



غرفة الملابس الجاهز تكشف أسباب ارتفاع الأسعار



ومن ناحيته، كشف محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، أسباب ارتفاع الأسعار، والتي ترجع للتوترات الجارية في البحر الأحمر وارتفاع أسعار الشحن، والتي انعكست بطبيعة الحال على الأسعار المحلية نظرًا لاستيراد جزء من مستلزمات الإنتاج من الخارج.

وأوضح عبد السلام، أن أسعار الملابس الصيفية تشهد ارتفاعًا مقارنة عن الأعوام السابقة، وذلك لأنها تم تصنيعها منذ 4 شهور أي قبل صفقة رأس الحكمة، وبالتالي فإنها مسعرة على قيمة الدولار التي كانت في السوق السوداء تبلغ الـ70 جنيهًا.