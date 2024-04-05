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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ناصر منسي يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادًا لمواجهة فيوتشر

ناصر منسي
ناصر منسي

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الجمعة مشاركة شارك ناصر منسي مهاجم الفارس الأبيض، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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روقا يشارك في تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة فيوتشر

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له خلال التدريبات السابقة بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وأدى اللاعب الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي.

وفي نفس الوقت شهدت التدريبات مشاركة عبد الرحمن نفاد حارس المرمى، بعد تعافية من الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم.

وشارك نفاد في تدريبات الحراس بشكل طبيعي استعداداً للمباريات المقبلة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل  باستاد القاهرة.
جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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