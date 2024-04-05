روقا يشارك في تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة فيوتشر

شارك محمد أشرف "روقا "لاعب الوسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات اليوم الجمعة، والتي أقيمت على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص به والذي كان يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

وشارك "روقا" في التدريبات بصورة طبيعية، سواء الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التدريبات الجماعية والتقسيمة الفنية.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة اللاعب أثناء أداء التدريبات للوقوف على كافة التفاصيل الطبية الخاصة به .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.