حجازي اساسيا بتشكيل اتحاد جدة أمام التعاون في الدوري السعودي

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لـ الاتحاد، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة التعاون، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

تشكيل الاتحاد اليوم أمام التعاون في الدوري السعودي

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي، لويز فيليبي، مد الله العليان وفواز الصقور.

خط الوسط: فرحة الشهراني، نجولو كانتي فيليبي جوتا.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما ورومارينهو.

وتقام مباراة الاتحاد والتعاون على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، في إطار مواجهات الأسبوع الـ27 من عمر الدوري السعودي.

ويدخل الاتحاد المباراة محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز الخامس، وفي جعبته 46 نقطة أيضَا.

ويشهد تشكيل الاتحاد، تواجد المدافع الدولي المصري أحمد حجازي أساسيًا ويقود الهجوم الفرنسي كريم بنزيما، ومعه الثنائي عبد الرزاق حمد الله وروماينهو