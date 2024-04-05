الاستخبارات الفرنسية تكشف مخططا إرهابيا لإفساد أولمبياد باريس 2024

الأمن البريطاني يطالب بإلغاء حفل الافتتاح..

يبدو ان حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024، بات في مهب الريح، بعدما أوصت الاستخبارات الفرنسية والبريطانية، بضرورة إلغاء فاعليات أولمبياد باريس 2024.

أوصى جهاز الأمن الداخلي، والاستخبارات في فرنسا، بإلغاء حفل افتتاح فاعليات الألعاب الأولمبية - أولمبياد باريس 2024، المزمع عقدها في عاصمة النور، باريس ومدن فرنسية أخرى، وذلك بسبب تزايد التهديدات الإرهابية.

ووصل الأمر، إلى مقترح المخابرات الفرنسية، والذي يتعلق بحظر تجوال جزئي، وذلك على اثر تهديدات أطلقها تنظيم "داعش خراسان"، وإعلان الأخير انه سيتبنى موجة جديدة من العمليات الإرهابية داخل القارة البيضاء العجوز، وهو ما جعل أجهزة الاستخبارات بعدة بلدان أوروبية، على رأسها فرنسا، لتشديد الإجراءات الأمنية، وتنشيط جهودها في ردع تلك الخطط، تزامناً مع اقتراب اولمبياد باريس 2024.

الاستخبارات الفرنسية تكشف مخطط إرهابي لإفساد أولمبياد باريس 2024

وفي اجتماع عاجل، ضم كل من وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمانين، وقيادات المديرية العامة للأمن الداخلي، والاستخبارات الفرنسية، وذلك من أجل وضع خطة لمواجهة التهديد الارهابي المحتمل.

وبالفعل، توصلت كل من أجهزة الاستخبارات البريطانية والفرنسية، إلى وجود سيناريو هجوم منسق سيكون في يوم حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، وان "داعش خراسان"، نشر عناصر تابعة له في المدن الفرنسية، المقرر ان تستضيف فاعليات أولمبياد باريس 2024.

ومن بين كل الدول الأوروبية، تبدو فرنسا الأكثر تخوفًا من تعرضها لعمليات إرهابية في الأيام المقبلة، خصوصًا بمناسبة فعاليات الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة باريس وعدد من المدن الكبرى، في الفترة بين 16 يوليو و11 أغسطس 2024.

وعلى وقع ذلك، أعلنت السلطات الفرنسية رفع مستوى التأهب الأمني إلى القصوى كإجراء احترازي، في الوقت الذي قرر فيه رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، رفع درجة الاستعداد إلى أعلى مستوى، مؤكداً أن دورة الألعاب الأولمبية في باريس تمثل هدفا بارزا ممتازًا لداعش خراسان.

ويتفق مع هذا، جهاز مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، والذي أبدى قلقه البالغ بشأن دورة الألعاب الأولمبية في باريس، قائلًا إنها ستكون هدفا إرهابياً، مطالباً بالنظر إلى إلغاء حفل افتتاح وعدة فاعليات في اولمبياد باريس، لضمان سلامة اللاعبين المشاركين والجمهور.