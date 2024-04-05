وزارة الشباب تختتم أولى فعاليات الحوارات المجتمعيه للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» بالقليوبية

تحت رعاية السيدة الفاضلة إنتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية ، وإيمانًا بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته من خلال التعبير عن أفكارهن من خلال دوائر الحكي، والمساواة بين الجنسين لضمان حصول الفتيات والفتيان على فرص متساوية لتطوير مهارات التعبير عن أنفسهن والمشاركة الإيجابية ، وكذلك تطوير القدرات على اتخاذ القرارات المستقبلية، وتحفز الحوار بين الأجيال المختلفة ،والتعبير عن أنفسهن بحرية وإيصال أفكارهن ومجتمعهن .

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب " ، أولي فعاليات الحوارات المجتمعيه نحو دعم المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات « دوّي » داخل اروقة مسرح مجمع مدارس الشبان بمحافظة القليوبية ، تحت شعار #بحكايتك_تكمل_حكايتهم ، وتسليط الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جرى تمكينهن والأشخاص الذين يدعموهن.



وشارك في اللقاء الختامي 250 من اعضاء برلماني الطلائع والشباب وأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية بالمحافظة بالأضافة الي أعضاء 40 مركز الشباب من المشاركين في الحوارات المجتمعية علي مستوي المحافظة .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الصبروط ، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، الاستاذة راندا البيطار ، مدير عام برلماني الطلائع والشباب بالوزارة ، الأستاذ عاطف سالم، مدير إدارة برلمان الطلائع ، الدكتور محمود كمال ، الاستشارى العام للبرنامج ،الأستاذ محمود نجيب المنسق الفنى .

وتضمنت فعاليات الختام عرضًا توثيقيًا يبرز الجلسات النقاشية وورش العمل بمراكز شباب المحافظة والتأكيد علي أن المرأة شريك في صنع المستقبل، ووزارة الشباب والرياضة مع الجهات الشريكة تسعى إلى تمكين الفتيات للمشاركة في صنع مستقبل الجمهورية الجديدة من خلال الاستثمار بقدراتهن في مختلف مشروعات وبرامج الوزارة ، وهذه النجاحات تعكس التفوق والإبداع الذي يمكن أن تحققه الفتيات المصريات في مختلف المجالات ، وتلهم الأجيال الصاعدة لتحقيق أهدافهن والمساهمة في تطوير المجتمع.

واستعرض المشاركون في الحوارات المجتمعية آليات تنفيذ الدعم المجتمعي وتوفير مساحات أمنه للفتيات والفتيان للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم ، وتنمية المجتمع لدعم الفتيات والفتيان لتحقيق كامل إمكاناتهم ، وتعزيز مجتمع يتم فيه الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين " .



وتضم "دوّي" العديد من المؤسسات والمنظمات الوطنية والوزارات الشريكة ( وزارة الشباب والرياضة ، وزارة الصحة والسكان ، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وزارة التضامن الاجتماعي ، وزارة الثقافة ، وزارة القوى العاملة ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، المجلس القومي للسكان ، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجيئن في

مصر ، جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط - مؤسسة كير مصر للتنمية ).

تأتي المبادرة في اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ؛ حيث تتناول مبادرة "دوي" جميع جوانب رفاه الفتيات وصحتهن وحمايتهن وتعليمهن وتعلمهن ومشاركتهن الفعّالة في المجتمع ، وهذا هو السبب في أنها تجمع بين جهود المؤسسات والأفراد لتشكيل شراكة لدعم الفتيات والفتيان والمجتمعات المحلية بوجه عام.



يُذكر إن إطلاق المبادرة الوطنية "دوَي" يتم تنفيذها داخل 600 مركز شباب بــ15 محافظة هي ( الجيزة ؛ قنا ؛ دمياط ؛ سوهاج ؛ اسوان ؛ كفر الشيخ ؛ القليوبية ؛ الإسكندرية ؛ أسيوط ؛ القاهرة ؛ شمال سيناء ؛ جنوب سيناء ؛ مطروح ؛ البحر الاحمر ؛ الوادى الجديد ) وجاءت برؤية ثاقبة من المجلس القومي للطفولة والأمومة في 2019 وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبدعم من يونيسف ،وحظيت "دوَي"برعاية السيدة انتصار السيسي عام 2022 .





