صرحت نيابة المعصرة الجزئية بدفن جثة عامل لقي مصرعه على يد صديقه، سائق توك توك، لتعثره فى سداد ديونه فى المعصرة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

دفن جثة سائق توك توك لقي مصرعه على يد صديقه بالمعصرة

وتلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابات طعنية بالصدر إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك") بسبب خلاف مالي بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخــدم في ارتكاب الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بكفر الدوار في محافظة البحيرة

كما تعرض ٦ أشخاص للاصابة ، بجروح متنوعة نتيجة مشاجرة بعد صلاة الجمعة في مشاجرة ، بجوار بجوار مسجد قرية البسلقون بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، وتم نقل مصابي الحادث للمستشفي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بوقوع مشاجرة بعد صلاة الجمعة بجوار مسجد قرية البسلقون بنطاق المركز.أسفر الحادث عن إصابة ٦ مواطنين بجروح متنوعة وتم نقلهم إلى مستشفي كفر الدوار العام.

أصيب في الحادث ٦ أشخاص وهم: «م.ا» ذكر، ٤٦ سنة، كفر الدوار، جرح بالجبهة، «أ.م» ذكر، ٢٤ سنة، كفر الدوار، جرح قطعي بالظهر، «ع. أ» ذكر، ٣٦ سنة، كفر الدوار، جروح متفرقة بالجسم، «ع. م» ذكر، ١٦ سنة، كفر الدوار، جروح متفرقة بالجسم، «ع. هـ» ذكر، ٢٤ سنة، كفر الدوار، جروح متفرقة بالرأس، «م. ع» ذكر، ٤٠ سنة، كفر الدوار، جروح متفرقة بالرأس، تم نقل مصابي الحادث إلى مستشفى كفر الدوار العام.

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة حشيش بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.