زحام شديد بمساجد الإسكندرية فى أخر جمعة بشهر رمضان

شهدت مساجد الإسكندرية اليوم زحام من جانب المصلين تزامنا مع اخر صلاة جمعة بشهر رمضان الكريم فيما ظغت مظاهر الروحانيات والعبادة الطقسية الاشرف لدى المسلمين وهى يوم الجمعة .

امتلأت المساجد والشوارع الملاصقة لها بالمصلين، من رواد المساجد لأداء صلاة الجمعة، وقضاء أوقات روحانية كبيرة في شهر رمضان، وأدى أئمة المساجد، خطبة تعتبر ليلة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، من الليالي المباركة التي يفضل الدعاء فيها بكل ما يتمناه الإنسان، وفضل يوم الجمعة في شهر رمضان يتجلى بشكل خاص، حيث يُعَظَّم هذا اليوم في الإسلام وتتضاعف الأعمال الصالحة فيه، وخطبة الجمعة الأخيرة من رمضان لها خصوصية عند المسلمين، خاصة أنها تأتي في نهاية شهر الصيام الذي يعد من أفضل الشهور عند المسلمين. إنَّ ليلةَ القدرِ دعوةٌ لكلِّ المتخاصمينَ والمتشاحنينَ والمتحاسدينَ والمتباغضينَ أنْ يصطلحُوا حتى تتنزلَ المغفرةُ والبركاتُ والرحماتُ؛ لأنَّ البغضاءَ والشحناءَ سببٌ في رفعِ الرحماتِ، فعن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَإِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ»وحرص أئمة وخطباء المساجد، علي مطالبة المصليين بضرورة إخراج الزكاة كأحد أركان الإسلام الخمس ( شهادة ان لا اله الا الله .. وان محمد رسول الله .. وإقامة الصلاة .. وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان... وحج البين لمن استطاع إليه سبيلا ).

كان قد شهد مساء امس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، احتفالية مديرية الأوقاف بالإسكندرية بليلة القدر، بمسجد الإمام البوصيري، وذلك بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة

وأدى اللواء محمد الشريف صلاة التراويح، وسط حشد من الأهالي، مقدمًا التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله_عز وجل_أن يعيد هذه المناسبات المباركة على شعب مصر بالخير والرخاء.

قال الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، إن مساجد الاسكندرية استعدت بكل طاقتها للمصلين بالاعتكاف بالإسكندرية خلال آخر 10 أيام من شهر رمضان وعددها 283 مسجدا على مستوى المحافظة.